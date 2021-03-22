Защитник сборной России Дмитрий Кулагин подал в суд на свой бывший клуб «Локомотив-Кубань», сообщает Mash. 28-летний баскетболист требует у краснодарцев 40 миллионов отступных за увольнение.

В июле 2020 года «Локо» расстался с игроком и попросил его добровольно отказаться от долгов по двум зарплатам и не требовать большой компенсации.

Кулагин был готов пойти на компромисс, но просил о законной договоренности: приказ об увольнении, открепительный лист и хотя бы небольшую компенсацию.

«Локомотив» отказался принять условия Кулагина. Тот пошел в Останкинский суд и потребовал 29,2 миллиона рублей за незаконное увольнение, 8 миллионов зарплаты, бонуси и премии на 1,1 миллиона и 463 тысячи за моральный ущерб.

Кулагин ранее выступал за ЦСКА, с которым выиграл Евролигу и дважды побеждал В Единой лиге ВТБ. На данный момент он находится без клуба.