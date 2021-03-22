Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев предположил, что нереализованные нападающим Артёмом Дзюбой пенальти могут быть обусловлены перетренировками.

Дзюба в составе «Зенита» запорол два подряд подхода к одиннадцатиметровой отметке. Сначала он не смог переиграть вратаря «Рубина» Юрия Дюпина на исходе матча 21-го тура РПЛ, в котором казанский клуб праздновал победу (2:1). Затем форвард не забил пенальти в ворота Игоря Акинфеева, благо это не помешало «Зениту» обыграть ЦСКА (3:2).

По словам Малафеева, неудачи могут быть связаны с повышенным вниманием игрока к этому компоненту. «Может, Дзюба слишком много тренирует пенальти и в последний момент у него слишком много вариаций», — цитирует экс-голкипера РИА «Новости».

Всего за карьеру Дзюба не реализовал 11 пенальти из 42 попыток.