Полузащитники «Интера» Марсело Брозович и Иван Перишич все-таки смогут помочь Хорватии в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022, сообщает Football Italia со ссылкой на главного тренера сборной Златко Далича. Игроки «Интера» были посажены на карантин властями Милана из-за случаев заражения коронавирусом. Защитник Стефан де Фрай и хавбек Матиас Весино сдали положительные тесты, из-за чего был перенесен запланированный на 20 марта матч «Интера» с «Сассуоло».

«Я ожидаю их. Все вызванные футболисты будут на месте, кроме травмированного Анте Ребича, — сказал Далич. — Федеральные и медицинские службы проделали отличную работу, так что у меня хорошие новости».

Отмечается, что Брозовичу и Перишичу дадут вылететь в расположение сборной, но игроки должны будут провести оставшиеся дни карантина на родине.

Хорватия — соперник России по отборочному турниру ЧМ-2022. В марте хорватам предстоят игры со Словенией (в гостях, 24 марта), Кипром (дома, 27 марта) и Мальтой (дома, 30 марта). С россиянами Хорватия встретится 1 сентября и 14 ноября.