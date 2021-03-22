ЦСКА на официальном сайте объявил об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера. Контракт с белорусским специалистом расторгнут по согласию сторон.

Гончаренко возглавлял ЦСКА с декабря 2016 года. Под его руководством армейцы выиграли Суперкубок России-2018, дважды брали серебро премьер-лиги и добрались до 1/4 финала Лиги Европы-2017/18. В 167 матчах Гончаренко одержал с ЦСКА 82 победы.

В нынешнем сезоне ЦСКА занял последнее место в группе Лиги Европы, в Кубке России дошел до четвертьфинала, где встретится с «Арсеналом», а в чемпионате идет на пятом месте после 23 туров. В двух последних играх армейцы потерпели поражения (1:2 с «Арсеналом», 2:3 с «Зенитом»).

По данным СМИ, ЦСКА в ближайшее время возглавит бывший нападающий команды Ивица Олич.