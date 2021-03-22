Личный наставник российского биатлониста Эдуарда Латыпова Виктор Никитин прокомментировал выступление своего ученика в завершившемся сезоне.

Латыпов стал бронзовым призером чемпионата мира-2021 в Поклюке в составе мужской эстафетной команды. На заключительном в сезоне этапе Кубка мира в Эстерсунде он впервые в карьере поднялся на пьедестал в личных гонках, завоевав серебро в масс-старте в свой день рождения. В общем зачете 27-летний спортсмен расположился на 18-м месте.

Никитин отметил прогресс подопечного. «Эдуард добрался до призов, классно провел чемпионат мира. Потихоньку он начинает реализовывать свой потенциал… Радует, что ногами он стал отлично работать. А стрельба потихоньку придет. Это стабилизация, психология. Торопиться не надо, как наши говорят», — сказал тренер в интервью «Спорт-экспрессу».

Ранее сам Латыпов положительно оценил для себя биатлонный сезон, сказав, что спортивный год прошел «хорошо, даже идеально».