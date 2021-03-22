На теннисном турнире категории Premier 1000 в Майами 23 марта пройдут матчи первого круга (1/64 финала). Призовой фонд в женском одиночном разряде превышает 9 млн долларов.

Участие в турнире примут несколько россиянок. 115-я ракетка мира Анна Калинская сыграет с румынкой Ириной Бегу (74). Светлана Кузнецова (35) сразится с француженкой Ализе Корне (61). Анна Блинкова (73) померится силами с чешкой Барборой Крейчиковой (39). Анастасия Потапова (75) встретится с австралийкой Айлой Томлянович (77).

Действующей чемпионкой является австралийка лидер рейтинга WTA Эшли Барти, которая в финале 2019 года обыграла чешку Каролину Плишкову. В 2020 году турнир, основанный в 1985 году, был отменен из-за пандемии коронавируса.