В Стокгольме (Швеция) стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Сегодня, 23 марта, состоится жеребьевка стартовых номеров женской короткой программы, по итогам которой спортсменки узнают порядок выхода на лёд.

Церемония начнется в 17:15 по московскому времени и будет проходить в онлайн-формате из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Сборную России представят три спортсменки: Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. В числе их главных соперниц можно выделить японку Рику Кихиру, владеющую тройным акселем и четверным сальховом, а также американку Брейди Теннелл.

Короткая программа у женщин состоится в среду, 24 марта. Произвольная — в пятницу, 26 марта.