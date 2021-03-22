Братья Алексей и Василий Березуцкие останутся в тренерском штабе ЦСКА, сообщает официальный Twitter клуба. Ранее в прессе появилась информация, что Василий Березуцкий покинет клуб из-за разногласий с руководством.

Отмечается, что Березуцкие, Александр Ермакович и остальные члены тренерского штаба продолжат работу в клубе после отставки Виктора Гончаренко.

Об отставке Гончаренко было объявлено сегодня, 22 марта. Специалист руководил армейцами с декабря 2016 года. В ближайшее время команду должен возглавить хорват Ивица Олич.

Братья Березуцкие с января 2020 года занимают должность заместителей гендиректора ЦСКА. Алексей также входит в тренерский штаб клуба с 7 августа 2020, а Василий — с 22 января 2021 года.