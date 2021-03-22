Первый канал изменил расписание прямых трансляций чемпионата мира по фигурному катанию, который стартует на этой неделе в Стокгольме.

Изначально на вечер 24 марта планировался прямой эфир с короткой программы спортивных пар, которые начнут выступать в 20.30 по московскому времени. Первый канал покажет прокаты в записи в ночь на 25 марта. Начало трансляции — в 0.40.

Из прямого эфира фигурное катание вытеснил футбол. В 22.45 сборная России проведет стартовый матч отборочной кампании чемпионата мира-2022 против команды Мальты. Первый канал покажет встречу из Та-Кали в режиме live.

Также в записи Первый канал планирует показать короткую программу у мужчин 25 марта. Все остальные выступления фигуристов в Стокгольме, включая показательные выступления в воскресенье, будут показаны в прямом эфире.