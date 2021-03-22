Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала откровенное фото в бассейне. Прославленная спортсменка сфотографировалась спиной в откровенном купальнике. Судя по геотегу, она сейчас отдыхает в итальянском городе Портофино.

Каролина Севастьянова. Фото Instagram

Снимок восхитил поклонников 25-летней гимнастки.

bezuslovnaya_love: «Наконец-то нормальные фотки».

dj_noulis.greece: «Невероятно милая и шикарная фигура».

william_cluskey: «Идеальное тело, изгибы… Я бы поплавал».

ristos767: «Необыкновенная. Красивая природа!»

brabus000_87: «Шикарный вид».

Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповых упражнениях, заслуженный мастер спорта России.