Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала откровенное фото в бассейне. Прославленная спортсменка сфотографировалась спиной в откровенном купальнике. Судя по геотегу, она сейчас отдыхает в итальянском городе Портофино.
Снимок восхитил поклонников 25-летней гимнастки.
bezuslovnaya_love: «Наконец-то нормальные фотки».
dj_noulis.greece: «Невероятно милая и шикарная фигура».
william_cluskey: «Идеальное тело, изгибы… Я бы поплавал».
ristos767: «Необыкновенная. Красивая природа!»
brabus000_87: «Шикарный вид».
Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповых упражнениях, заслуженный мастер спорта России.
Комментарии Развернуть