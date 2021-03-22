Всемирный курултай башкир обратился к руководству КХЛ с требованием рассмотреть инцидент во время третьего матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» (1:2).

Во время исполнения гимна Республики Башкоторстан болельщики приезжей команды скандировали название своего клуба. «Считаем, что КХЛ должна провести расследование по поводу поведения фанатов казанского «Ак Барса» на «Уфа-Арене», — сообщает пресс-служба Всемирного курултая башкир.

По данным «Башинформ», «Салават Юлаев» готовит письмо в КХЛ по поводу инцидента. В лиге уже запросили видео с неподобающим поведением болельщиков «Ак Барса». Татарстанский клуб, вероятно, будет оштрафован.

Матч посетили порядка 150 поклонников «барсов». Клуб разместил их в пятизвездочной гостинице Crowne Plaza».

Четвертый матч серии пройдет в Уфе 23 марта. В случае победы «Ак Барс», ведущий 3:0 в серии, досрочно выйдет в финал конференции «Восток».