Тренер Максим Траньков объяснил, почему его подопечные Евгения Тарасова и Владимир Морозов не приняли участия в финале Кубка России по фигурному катанию. Пара отправилась на турнир Challenge Cup в Голландию, где одержала победу.

По словам Транькова, поездка была необходима в качестве репетиции перед чемпионатом мира.

«Нам нужно было, во-первых, попробовать побывать в «пузыре», понять, что это такое. Скажем так, перед чемпионатом мира провести репетицию», — цитирует RT Транькова.

Второй причиной Траньков назвал желание «показаться иностранным арбитрам».

Тарасова и Морозов примут участие в чемпионате мира в Стокгольме, который пройдет с 22 по 28 марта. Из-за пандемии коронавируса соревнования пройдут в так называемом «пузыре»: без зрителей и с рядом ограничений на перемещение.

Пары представят короткие программы 24 марта, произвольные — 25 марта. Помимо Тарасовой и Морозова Россию представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов.