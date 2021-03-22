Известная в прошлом фигуристка, чемпионка мира Мария Бутырская оценила шансы Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Елизаветы Туктамышевой взойти на пьедестал чемпионата мира в Стокгольме.

По мнению Бутырской, каждая из россиянок будет претендовать на медаль. «Мы будем бороться за русский пьедестал. Наши девочки хорошо готовы — даже не сомневаюсь в золоте. Но надо понимать, что судьи не хотят отдавать одной стране весь пьедестал. Мы не должны давать им поводов затаскивать кого-то из иностранцев на пьедестал третьим. Если кататься без погрешностей, срывов и падений, то все будет так, как должно быть», — приводит комментарий Бутырской «Чемпионат».

Участницы женского одиночного катания начнут выступления 24 марта с коротких программ. Через два дня они выступят с произвольными программами. Чемпионат мира в Стокгольме пройдет в режиме «пузыря» с пустыми трибунами.