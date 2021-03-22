Сборная России по футболу вылетела на Мальту, где проведет первый матч отборочного турнира чемпионата мира-2022, сообщает официальный Twitter национальной команды.

Матч Мальта — Россия состоится на стадионе «Та-Кали» 24 марта, начало — в 22.45 по московскому времени. Судить игру будет датская бригада арбитров во главе с Петером Кьесгором.

В сборную России были вызваны шесть игроков «Зенита»: Андрей Лунев, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев и Артем Дзюба.

Оздоев не полетит на Мальту из-за травмы и продолжит в России подготовку к играм со Словенией (27 марта, Сочи) и Словакией (30 марта, Трнава).

Лунев присоединится к команде уже на Мальте — он был вызван в сборную вместо получившего травму голкипера «Сочи» Сослана Джанаева.