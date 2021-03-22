Хоккейный клуб «Ак Барс» прокомментировал поведение своих болельщиков на выездном матче плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

Во время исполнения гимна Башкортостана гостевой фан-сектор «Уфа-Арены» начал скандировать название своего клуба. Впоследствии Всемирный курултай башкир призвал КХЛ провести расследование инцидента и наказать болельщиков «Ак Барса» за неподобающее поведение.

«Ак Барс» отреагировал на случившееся, опубликовав сообщении на официальной странице клуба в инстаграме. «Вчерашний эпизод с кричалкой фанатов во время гимна — это недоразумение, а не спланированная акция. Музыка отключилась, и наши болельщики начали скандировать название своей команды перед началом матча, посчитав, что случилась техническая заминка», — говорится в сообщении.

Казанский клуб выразил сожаления и призвал «не создавать конфликт», назвав Татарстан и Башкортостан братскими республиками.

Третий матч серии завершился со счетом 2:1 в пользу «Ак Барса», который повел в серии 3:0. Четвертый матч пройдет во вторник, 24 марта, в Уфе.