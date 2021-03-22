Стал известен список кандидатов на пост главного тренера «Торпедо», утверждает «РБ-Спорт». В их число вошли Вадим Евсеев, Николай Писарев, Валерий Петраков, Андрей Талалаев, Олег Кононов и Игорь Шалимов.

Талалаев в настоящее время работает с «Ахматом», пятеро остальных на данный момент свободны.

Евсеев, Писарев, Петраков и Талалаев в разное время защищали цвета «Торпедо».

Сегодня, 22 марта, черно-белые расторгли контракт с главным тренером Сергеем Игнашевичем, который руководил командой с лета 2019 года.

В нынешнем сезоне после «Торпедо» идет на шестом месте в ФНЛ после 31 тура, от зоны стыковых матчей их отделяет три очка. При этом в последних семи матчах команда не одержала ни одной победы (2 ничьи, 5 поражений).