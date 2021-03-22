Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков высказался по поводу отставки Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба. Об уходе белорусского специалиста было объявлено сегодня, 22 марта. По данным СМИ, команду должен принять экс-форвард ЦСКА Ивица Олич.

Широков не считает, что в нынешнем сезоне армейцы провалились. Он отметил, что результаты команды еще можно улучшить. При этом экс-капитан сборной России выразил сомнение, что ЦСКА должен принять Олич.

«Было бы более логично, чтобы пост доверили братьям Березуцким, но видимо у ЦСКА другое понимание на этот счет. Вася давно в системе армейцев, он знает всех игроков, да и менять по большому счету ничего не надо было бы», — цитирует Sport24 Широкова.

После отставки Гончаренко появилась информация, что Василий Березуцкий покинет ЦСКА из-за разногласий с руководством, но в клубе заявили, что весь тренерский штаб продолжит работу.

В текущем чемпионате России ЦСКА идет на пятом месте после 23 туров. Также армейцам предстоит сыграть в четвертьфинале Кубка страны с «Арсеналом».