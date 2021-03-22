Еще с лета 2020 года многие любители зимних видов боялись: а вдруг лыжники и биатлонисты вообще не выйдут на старты этой зимой? Неужели коронавирус не позволит провести соревнования в полном объеме.

Теперь международный сезон позади, у спортсменов остались только внутренние соревнования, и можно подвести итоги: кто же справился с организацией Кубка мира во время пандемии коронавируса лучше — биатлонисты или лыжники?

Руководители IBU обошлись малой кровью, но все гонки, в итоге прошли по расписанию. Пришлось сдвоить этапы в Контиолахти и Хохфильцене, а также по две недели просидеть в Оберхофе и Нове-Место. Вместо заключительных соревнований в Холменколлене случился этап в Эстерсунде, но ни от одной гонки биатлонисты не отказались. Даже адский ветер перед заключительными масс-стартами переждали и гонки провели — на радость зрителям.

FIS же пришлось поплясать под норвежскую дудку: и если заключительный этап в Лиллехаммере экстренно заменили выездом в швейцарский Энгадин, то декабрьский норвежский этап не состоялся в принципе. Еще один уикенд — уже в Нове-Место — был принесен в жертву чемпионату мира в Оберстдорфе и обязательному карантину.

Весь биатлонный сезон болельщики наблюдали за высочайшей конкуренцией на каждом этапе. Чемпионами всего вновь стали норвежцы, при этом до последней гонки было непонятно, кто же возьмет хрустальный глобус у мужчин: новичок Стурла Легрейд или уже прославленный Йоханнес Бё. У женщин великолепно проявила себя Тириль Экхофф, которая, похоже нашла идеальный баланс скорости и стрельбы. Да, на Кубок мира по биатлону так и не приехала сборная Китая под руководством Домрачевой и Бьорндалена, но вряд ли от их отсутствия соревнования в чем-то потеряли.

Норвежские лыжники же решили не размениваться и пропустили большое количество этапов Кубка мира, а также многодневку «Тур де Ски». Казалось бы, наконец-то шанс получили все остальные спортсмены, мир узнал, кто сильнее в отсутствие норвежского доминирования, но насколько правдивы и актуальны результаты гонок без участия сильнейших спортсменов? Тем более, что биатлонная команда Норвегии спокойно объездила все этапы в полном составе и ни с одной гонки не снялась.

Что относительно коронавируса среди спортсменов? В биатлоне случаев было больше, но все они были точечными. Сборная Болгарии уходила на самоизоляцию из-за коронавируса в команде, но это случилось на этапе Кубка мира в Оберхофе, а не на чемпионате мира. В лыжах же досрочно мировой турнир покинула вся сборная Италии.

С завидным преимуществом в этой дуэли побеждает биатлон: IBU удалось сохранить полный календарь и привлечь к гонкам всех топовых спортсменов. Чиновники FIS же справились хуже, но и им все же удалось провести международный сезон, пускай и с оговорками. Следующий сезон — особенный, олимпийский, так что надеемся, там все будет совершенно по-другому.