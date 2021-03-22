Бывший защитник СКА Артем Зуб переведен в основной состав «Оттавы» из резервной команды, сообщает пресс-служба «Сенаторз». Вместе с ним из резерва перешли вратарь Филип Густавссон и форвард Кларк Бишоп.

Еще один российский нападающий Виталий Абрамов и голкипер Кевин Мандолезе отозваны из фарм-клуба АХЛ «Беллевиля» и переведены в резерв.

Артем Зуб защищал цвета СКА с 2016 по 2020 год, после чего присоединился к «Оттаве». В текущем сезоне НХЛ 25-летний защитник провел 24 матча и набрал 7 (2+5) очков.

Абрамов успел провести в НХЛ три матча, в которых забил один гол. В нынешнем сезоне он отыграл 12 встреч в АХЛ и набрал 5 (2+3) очков.