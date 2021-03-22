Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская поддержала решение Первого канала показать 24 марта матч сборной России по футболу, а не состязания спортивных пар на ЧМ по фигурному катанию. Ранее стало известно, что Первый канал будет транслировать в прямом эфире игру отборочного турнира ЧМ-2022 Мальта — Россия.

«Пары не так смотрят, как одиночников, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Рудковской. — Понимаю Константина Львовича и сделала бы так же. Есть цифры, они же прекрасно понимают, что дает рейтинг».

Первый канал единственный обладает правом транслировать ЧМ по фигурному катанию в России.

Соревнования пройдут с 22 по 28 марта в Стокгольме. Пары представят короткие программы 24 марта, произвольные — 25 марта. В ЧМ примут участие две спортивные пары из России — Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Игра Мальта — Россия станет первой для команды Станислава Черчесова в 2021 году. 27 марта россияне примут дома Словению, 30 марта в гостях сыграют со Словакией.