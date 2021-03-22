Состав Gambit Esports по CS:GO занял первую строчку в списке лучших команд мира по версии ESL. На второй позиции расположились Astralis, упав на одну строчку вниз, а Team Vitality по-прежнему остались на третьей позиции.

Gambit Esports имеют 737 очков, а датский ростер 711. На четвёртом месте также остались «Рождённые Побеждать». Примечательно, что в рейтинге от HLTV Natus Vincere располагаются на первой позиции, а лидеры ESL на пятой.

В топ-10 вошли четыре коллектива из СНГ-региона, на пятом месте находятся Virtus.pro, а на седьмом Team Spirit. Оставшиеся коллективы не изменили своё положение из десятки лучших.

Ранее игрок коллектива Virtus.pro по CS:GO Санжар SANJI Кулиев высказался об итогах коллектива в рамках IEM Katowice 2021. По его словам, на чемпионате у команды был план сыграть максимальное количество игр, однако в финальном противостоянии немного не хватило сил. Этими мыслями киберспортсмен поделился в интервью командному порталу на ютубе.