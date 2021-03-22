Российский теннисист Аслан Карацев выступит на престижном турнире в Майами без личного тренера Егора Яцыка, который не смог открыть визу в США.

Белорусский специалист вернулся в Минск после победы Карацева в Дубае. Он рассказал, что турнир в Майами станет для россиянина последним на харде — затем теннисист начнет подготовку к грунтовому сезону, апогеем которого станет парижский «Ролан Гаррос». «Заявились на турнир ATP 250 в Италии, но не факт, что сыграем там. Нужно плавно вкатиться в игру на новом покрытии. Велика вероятность, что первый турнир после Майами сыграем в Монте-Карло», — приводит комментарий Яцыка «Спорт-экспресс».

После победы в Дубае Карацев поднялся на рекордное для себя 27-е место. Спортсмены из топ-30 попадают в число сеяных на турнирах серии «Большого шлема».