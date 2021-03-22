Игрок команды Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев в интервью на канале BLAST Premier ответил на вопросы подписчиков. Киберспортсмен назвал сильнейшего соперника с которым он играл за всё время, а также назвал лучшего тимейта. Костылев считает, что именно Денис electronic Шарипов является этим человеком.

Лучший игрок, против которого я играл, — это легко: ZywOo. А лучший из тиммейтов — electronic. Он показывает новые фишки, гранаты и всегда помогает напарникам развиваться. Он очень хорош в этом. К тому же electronic всегда в форме. Я бы хотел выиграть мейджор. В конце концов, я уже был лучшим игроком года, но еще ни разу не был чемпионом мейджора.

Ранее аналитик по CS:GO Якоб Pimp Виннече поделился своими мыслями о результатах команды Natus Vincere и её лучшего игрока Александра s1mple Костылева. По его словам, за всё время, пока украинский киберспортсмен находится в ростере «Рождённых Побеждать» клуб занимал первое место на HLTV всего одиннадцать недель, что очень мало для игрока такого уровня. Об этом он сообщил в твиттере.