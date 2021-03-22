Бывший тренер сборной России по биатлону Николай Лопухов высказался о проблемах национальной команды и руководства СБР, из-за которых биатлонисты показывают плохие результаты.

В интервью Metaratings Лопухов отметил, что команде нужно объединяться и работать, а сейчас проблемы идут от руководства СБР, которое прогибается под спортсменов и идет у них на поводу.

В качестве примера Лопухов привёл работу Алексея Волкова и Антона Шипулина с парой тренеров — Андреем Крючковым и Андреем Гербуловым.

«А что у нас сейчас? Александр Логинов едет на машине из Саратова в Сочи. Один на машине едет. Тренируется тоже один, на тренировку и с тренировки едет на электросамокате, когда надо бегом бежать», — сказал Лопухов, отметив, что это не тренировочный процесс.

«Матвей Елисеев тоже – едет куда-то рыбу ловить. Летом надо пахать на тренировках, а он рыбачит…», — сказал Лопухов, отметив, что российские биатлонисты ведут себя вальяжно в то время, как нужна жёсткая и чёткая система.