Экс-вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил шансы «сине-бело-голубых» на победу в чемпионате России в текущем сезоне.

Слова Малафеева цитирует портал РИА Новости. По мнению экс-голкипера, матч с ЦСКА был для «Зенита» очень важным, поскольку петербуржцы, а также московский «Спартак» отрезали группу преследования. Как считает Малафеев, все команды еще будут терять очки, а московские клубы не слишком стабильны.

«Зениту» главное глупостей не делать в концовке, тогда команда вновь станет чемпионом. Шансы команды на чемпионство сильно увеличились после возобновления сезона», — сказал Малафеев.

По мнению эксперта, должно произойти что-то невероятное, чтобы «Зенит» начал стабильно терять очки в концовке. «Нельзя исключать «Спартак» из чемпионской гонки. Но «Зенит» в неплохой форме, состав сбалансирован», — отметил Малафеев.