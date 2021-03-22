Российский хореограф, продюсер ледовых шоу Илья Авербух высказал мнение о том, что Первый канал отказался от показа короткой программы спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Вместо КП у пар в прямом эфире 24 марта будет транслироваться футбольный матч Мальта — Россия.

Слова Авербуха цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Мы должны поклониться Первому каналу за тот объем, в котором он показывает фигурное катание», — отметил хореограф, подчеркнув, что фигурное катание в России становится популярнее во многом благодаря Первому каналу.

«Давайте скажем «спасибо» им за то, что они в таком гигантском количестве будут показывать чемпионат мира», – предложил Авербух.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 24 по 28 марта.