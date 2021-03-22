Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова исполнила каскад с четверным лутцем на вечерней тренировке на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Видео с исполнением каскада из четверного лутца и тройного тулупа появилось в «Инстаграме» олимпийского чемпиона, комментатора Первого канала Алексея Ягудина.

В произвольной программе Трусова не заявляла исполнение каскада с четверным лутцем. Пока в предварительной заявке висит только каскад из четверного тулупа с тройным тулупом, а четверной лутц стоит сольно первым элементом.

Девушки вступят в борьбу за награды первыми: короткая программа женщин на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года начнется уже в среду, 24 марта. Комплект медалей будет разыгран уже в пятницу, 25 марта.