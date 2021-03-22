Петербургский СКА начал третий матч серии полуфинала Западной Конференции в Кубке Гагарина против московского «Динамо».

Игра проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена», прямую трансляцию матча можно увидеть здесь.

Отметим, что после после первых двух встреч, которые состоялись в Санкт-Петербурге, счет в серии равный — 1-1. Теперь серия на два матча переехала в Москву, она будет продолжатся до четырех побед.

В стартовом поединке «Динамо» оказалось сильнее СКА и одержало уверенную победу со счетом 4:1, но вторая игра получилась менее результативной — 1:0 в пользу СКА.

Победная серия «Динамо» против петербургских «армейцев» в текущем сезоне составила пять матчей: сначала москвичи выиграли четыре раза в рамках «регулярки», затем один раз — в плей-офф.