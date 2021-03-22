Российский фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин рассказал о том, что трехкратная чемпионка России Анна Щербакова успешно исполняла четверной флип на вечерней тренировке на чемпионате мира в Стокгольме.

В своем «Инстаграме» Ягудин выложил несколько «сторис» с вечерней тренировки женщин, отметив, что он не успел заснять четверной флип Щербаковой, однако фигуристка чисто исполнила прыжок. На утренней тренировке квад-флип Щербаковой не покорялся.

«Не переживайте, все прыгалось, многое получалось. До завтра», — сказал Ягудин подписчикам.

Также в своем «Инстаграме» Алексей Ягудин выложил исполнение каскада из тройного акселя и двойного тулупа от Елизаветы Туктамышевой и каскад с четверным лутцем и тройным тулупом от Александры Трусовой.