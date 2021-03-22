Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев высказался о грядущем выступлении сборной России по фигурному катанию на ЧМ 2021 года в Стокгольме.

В интервью «Российской Газете» Писеев отметил, что иногда к российским спортсменам относятся предвзято, поэтому наши фигуристы не должны ошибаться и давать повод даже для мелких придирок.

«Класс нашего фигурного катания вырос, мы хорошо готовы. Это все понимают. Никому наверняка не хотелось бы, чтобы мы были во всех видах лидерами», — сказал Писеев, отметив, что всем спортсменам придется соревноваться в непростых условиях, и каждый должен знать, что можно, а что нельзя.

«Наша сборная сильна как никогда. Она слаженная. Очень важно, что летели в Стокгольм вместе. На Кубке Первого канала выступали двумя командами, переживали друг за друга», — сказал специалист, подчеркнув, что все должно проявиться в Стокгольме, пусть даже не будет флага и гимна.

«Мы должны проявить русский характер, который поможет в сложных условиях еще раз доказать: мы сильны духом и преданностью стране», – заключил Писеев.