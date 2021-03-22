Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала о том, хотела ли она завершить карьеру по ходу этого сезона.

В интервью Первому каналу Туктамышева отметила, что за этот сезон ей ни разу не пришла в голову мысль закончить карьеру. Фигуристка отметила, что были моменты, когда она теряла стимул, но точно не думала завязывать со спортом.

«Нужно всегда бороться до конца, но только в том случае, когда у тебя есть желание, потенциал и силы на то, чтобы бороться», — сказала фигуристка, добавив, что если нет сил, настроения и желания, то происходящее — это насилие над собственным организмом, из которого не выйдет ничего хорошего.

Напомним, уже 24 марта Елизавета Туктамышева выступит с короткой программой на ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме.