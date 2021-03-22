На чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме зафиксирован первый положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает журналист Владислав Жуков в своём телеграм-канале «Лапидарность».

По информации Жукова, неизвестно, кто именно сдал этот тест — спортсмен, тренер или официальное лицо сборной. Также не разглашается принадлежность к сборной.

Как сообщает журналист, однозначно можно утверждать, что положительный тест зафиксирован не у российского фигуриста, поскольку все сборники уже приступили к тренировкам. На данный момент заболевший помещен на карантин, вычислены все, кто с ним контактировал, их также поместили на карантин.

Напомним, ЧМ по фигурному катанию стартует в среду, 24 марта, короткой программой у женщин.