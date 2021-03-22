Петербургский СКА выиграл первый период третьего матча в полуфинале Западной конференции Кубка Гагарина против московского «Динамо».

Игра проходит в Москве на «ВТБ-Арене», на данный момент счет в матче 1:0 в пользу гостей столицы.

Автором единственной шайбы в первом периоде стал форвард СКА Василий Подколзин. Результативный эпизод случился на пятой минуте встречи при игре 4х4. В составе СКА тогда был удален Владимир Ткачев, а в составе «Динамо» — Андрей Сергеев (оба — за подножку). Передачей на Подколзина отметился Иван Морозов.

Отметим, на данный момент счёт в серии между этими командами 1:1. Первые два матча прошли в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Первую встречу «Динамо» выиграл со счетом 4:1, а затем уступил 0:1.