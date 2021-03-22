Двукратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о том, в какой форме действующие чемпионы России в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов подошли к ЧМ-2021.

В интервью RT Траньков отметил, что на данный момент и партнер, и партнёрша находятся в той форме, в которой они и должны быть на чемпионате мира.

«Пришлось немного форсировать, а точнее, корректировать подготовку в связи с тем, что у Морозова возникли небольшие проблемы со здоровьем — он где-то поймал энтеровирус и пропустил несколько тренировок», — заявил Траньков.

Напомним, спортивные пары начнут соревноваться на ЧМ в среду, 24 марта.