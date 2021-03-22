Петербургский СКА продолжает вести в счёте в матче против московского «Динамо» после второго периода. Команды играют третью встречу в рамках 1/2 финала Западной Конференции в Кубке Гагарина.

Игра проходит на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве, на данный момент счет 2:1 в пользу СКА.

В составе СКА на 27-й минуте отличился Антон Бурдасов. Авторами результативных передач стали Оскар Фантенберг и Владимир Ткачев. Шайба была заброшена при игре в равных составах.

На 33-й минуте «Динамо» сократил разрыв в счете — шайба на счету Дмитрия Яшкина, помогли ему в этой атаке Михал Чайковски и Андрей Сергеев. Яшкин реализовал большинство после удаления Василия Подколзина за задержку соперника.

Счет в серии на данный момент 1:1.