Белорусская фигуристка, выступающая в одиночном катании, Виктория Сафонова снялась с чемпионата мира 2021 года в Стокгольме из-за положительного теста на коронавирус.

Об этом сообщает портал «Телеспорт» со ссылкой на несколько не связанных друг с другом источников.

На сайте ISU сегодня, 22 марта, появилась информация о первом положительном тесте на коронавирус среди участников турнира. Также имя Виктории Сафоновой исчезло из списка участников ЧМ на официальном сайте ISU.

Фигуристка не примет участие в турнире, поскольку положительный тест на коронавирус является автоматическим недопуском до участия в соревнованиях.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме стартует в среду, 24 марта.