Российский фигурист, призер юниорского чемпионата мира Петр Гуменник рассказал о сборах в Новогорске перед ЧМ по фигурному катанию 2021 года и тренировках с группой Тутберидзе.

В интервью РИА Новости Гуменник отметил, что и сейчас держит себя в форме, поскольку нужно быть готовым по первому зову лететь на ЧМ. Фигурист прошёл сбор в Новогорске вместе с основной командой и оформил визу в Швецию.

«Тренировался с группой Этери Тутберидзе вместе с Анной Щербаковой, Аленой Косторной и Морисом Квителашвили. Мне очень понравилось», — сказал Гуменник, добавив, что все фигуристы из команды Тутберидзе очень позитивные и доброжелательные.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме стартует 24 марта.