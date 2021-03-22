Профессиональный игрок Чжэн MidOne Йек Най покинул состав OG по Dota 2. Данная информация была опубликована на официальном сайте организации. Кто именно займёт место геймера неизвестно.

Йек Най выступал за клуб с начала 2020 года. За это время OG дошли до финала OMEGA League Dota 2: Europe Immortal Division и EPIC League Season 2 Division 1, однако не смогли добраться до Мейджора в 2021 года.

Состав OG выглядит следующим образом:

Топиас Topson Таавитсайнен

Себастьян Ceb Дебс

Мартин Saksa Саздов

Йохан n0tail Сундштайн

Анатан ana Фам (инактив)

Ранее игрок команды Evil Geniuses Дэрил Кох iceiceice Пэй Сян рассказал о будущем сезоне DPC для европейского региона и коллектив OG. По словам киберспортсмена, двукратные чемпионы мира обязательно попадут на грядущий Мейджор. Об этом он сообщил на личной трансляции Twitch.