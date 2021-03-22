Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Первого канала показать футбольный матч Мальта — Россия вместо выступления спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Слова Губерниева цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Кто обладатель телевизионных прав, тот и прав. У них будет интернет-вещание, поэтому возразить я ничем не могу. Права у них, они распоряжаются ими как хотят», — сказал Губерниев.

Короткая программа пар на ЧМ по фигурному катанию стартует 24 марта в 20:30 по московскому времени, в 22:45 начнется трансляция футбольного матча Мальта — Россия в отборочном цикле на ЧМ-2022.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме стартует в среду, 24 марта.