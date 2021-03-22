Комментатор и аналитик по Dota 2 Никита 4ce Котков высказался о вынужденной замене в составе «Рождённых Побеждать» перед грядущим Мейджора ONE Esports Singapore Major 2021. По его словам, киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарёв, который будет временно стендинить на турнире, достаточно долго уже не играл в тир-1 коллективах. Об этом Котков сообщил в интервью на sports.ru

Он очень давно не играл в сильных командах. У него было несколько стаков с Соло, в Evil Geniuses он тоже толком не поиграл, поэтому он наверняка соскучился по действительно качественной Доте. Очень хорошо, что именно его взяли на оффлейн в NAVI. Возможно, других вариантов на третью позицию и не было

Ранее игрок команды Natus Vincere по Dota 2 Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко высказался о заболевании Covid-19 накануне перед грядущий мейджором ONE Esports Singapore 2021. По словам киберспортсмена, он заболел не по своей вине и ему не стыдно за то, что случилось. Геймер поделился этой мыслью во время личной трансляции на Twitch.