Петербургский СКА и московское «Динамо» вничью завершили основное время третьего матча серии 1/2 финала Западной конференции Кубка Гагарина в сезоне-2020/21.

Игра проходит на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве, три периода команды завершили со счётом 2:2.

В третьем периоде «Динамо» удалось сравнять счёт благодаря шайбе Ивана Игумнова на 44-й минуте. Автором результативной передачи в этой атаке стал Андрей Сергеев.

В первом периоде СКА вышел вперед благодаря шайбе Василия Подколзина, а во втором периоде увеличил преимущество из-за шайбы Антона Бурдасова. «Динамо» сократило отставание благодаря Дмитрий Яшкин.

На данный момент счёт в серии 1:1. Первые два матча серии прошли в Петербурге, первую встречу выиграл «Динамо», затем с минимальным сетом победил СКА.