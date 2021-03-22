Некоторое время назад стало известно, что в составе Natus Vincere перед Мейджором по Dota 2 произойдут изменения. Киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарёв станет стендином на время чемпионата.

Игрок долгое время не выступал на высоком уровне игры и аналитики считают, что именно этот фактор может негативно сказаться на итогах, однако сам геймер находится на высоких позициях в рейтинге MMR и регулярно играет в миксах.

Стример и аналитик по Dota 2 Евгений Sh4dowehhh Алексеев поделился мыслями о вынужденной замене состава Natus Vincere перед грядущий Мейджором One Esports Singapore Major 2021. По его словам, Роман RAMZES666 Кушнарёв поможет ростеру «Рождённых Побеждать», как Роман Resolut1on Фоминок помог «Имперцам» на главном турнире года 2017 года. Эти мысли Алексеев озвучил на sports.ru

Он опытный игрок на LAN-турнирах и имеет опыт выступлений на оффлейне. Я думаю, он сможет помочь, как условный Resolut1on на Инте помог Team Empire. Конечно, у Генерала есть сигнатурные герои на третьей позиции, от которых Нави отталкивались, но, возможно, Рамзес станет тем человеком, который Клока на оффлейн не попросит в решающем матче.

Сможет ли Кушнарёв показать достойный перформанс станет известно уже через несколько недель, однако игрок может привнести много полезного опыта из состава Evil Geniuses и помочь ростеру занять высокие места в таблице.

Также комментатор и аналитик по Dota 2 Никита 4ce Котков высказался о вынужденной замене в составе «Рождённых Побеждать» перед грядущим Мейджора ONE Esports Singapore Major 2021. По его словам, киберспортсмен Роман RAMZES666 Кушнарёв, который будет временно стендинить на турнире, достаточно долго уже не играл в тир-1 коллективах. Об этом Котков сообщил в интервью на sports.ru