Российская фигуристка, призер чемпионата мира Елена Радионова высказалась о возвращении чемпионки Европы Алены Косторной в группу Этери Тутберидзе.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Радионова отметила, что ей всегда нравился тандем Тутберидзе и Косторной.

«Этери к ней с душой относилась, по-особенному. Мне кажется, Тутберидзе выделяла Алену среди всех девочек, потому что она очень харизматичная», — сказала фигуристка, подчеркнув, что она не поняла ухода Косторной летом 2020 года.

По предположению Радионовой, это могли быть подростковые капризы, которые нужно было пересилить, а тренерам нужно было бы послушать Косторную.

«У Этери Георгиевны есть своя система, она против индивидуального подхода и это тоже в какой-то мере правильно, потому что ее система приносит результат. Но мне лично кажется, что стоило хотя бы по душам с ней поговорить», — сказала Радионова.