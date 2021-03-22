Петербургский СКА одержал победу над московским «Динамо» в третьем матче серии полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина.

Игра прошла на стадионе «ВТБ-Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Валерия Брагина.

В первом периоде СКА вышел вперед благодаря ранней шайбе Василия Подколзина. Во втором периоде петербуржцы увеличили преимущество и забросили еще одну шайбу — отличился Антон Бурдасов.

Уже во втором периоде «Динамо» сократило разрыв благодаря шайбе Дмитрия Яшкина, а сравнял счет в третьем периоде Иван Игумнов.

Команды доиграли до перехода в овертайм, а в дополнительное время на отметке в 2:27 отличился Владислав Каменев в составе СКА.

Победа над «Динамо» позволила СКА выйти вперед в серии, сейчас счет по победам 2:1.