Стало известно, в какой форме сборная России по футболу будет выступать на чемпионате Европы по футболу 2021 года.

Презентация комплекта формы к ЕВРО-2020 прошла в прямом эфире телеканала «Матч ТВ», затем кадры в новой форме появились в социальных сетях сборной России по футболу. Основной комплект формы выполнен в белом цвете с синими и красными полосами посередине. Техническим спонсором команды по-прежнему выступает фирма Adidas.

Напомним, на чемпионате Европы по футболу сборная России сыграет два матча группового этапа в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», а еще один проведет в Копенгагене. Дома россияне сыграют со сборными Финляндии и Бельгии, а в Копенгагене сразятся со сборной Дании.