Бывшая жена футболиста сборной России Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о тяжелом разводе с мужем и своем тяжёлом заболевании.

В интервью на программе «Андрей Малахов. Прямой Эфир» Казьмина отметила, что Аршавин сломал ей жизнь, а развод с футболистом оказался очень непростым. Женщина подчеркнула, что боялась мужа и его агрессии, а свои вещи Аршавин забирал, когда Алисы и ее детей не было дома.

«В следующий раз мы увиделись с ним 7 февраля. Он мне сказал, что забыл пару кроссовок. Приехал с пятью охранниками. Со мной тоже были два охранника, так как я его боялась. Он не абьюзер, не тиран, он — психопат!» — сказала Казьмина в передаче.

Также экс-супруга Аршавина рассказала, что находилась на волоске от смерти из-за некроза носа. По признанию Казьминой, если бы все дошло до мозга, то она бы умерла. Женщина потеряла около 9 килограмм, когда находилась в искусственной коме.