Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян высказал мнение о желании российской фигуристки Александры Трусовой максимально усложнять свои программы на соревнованиях.

В интервью RT Арутюнян заявил, что он всегда говорил о том, что чем больше у спортсмена «в кармане», тем больше он может вытащить оттуда в нужный момент — речь идёт о сложных элементах и, в частности, о четверных прыжках.

«У Алёны Косторной был тройной аксель, но он рассыпался, и не осталось вообще ничего. Так что Саша молодец, что пробует максимальную сложность», — сказал Арутюнян.

Напомним, Александра Трусова заявила на чемпионате мира всего три четверных прыжка в произвольной программе — один лутц и два тулупа, однако на тренировках разминала и каскады с квад-лутцем, и четверной флип.