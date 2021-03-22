Главные новости с ледовых арен, футбольных стадионов и теннисных кортов — в традиционном дайджесте спортивных событий дня за 22 марта от Nevasport:

СКА выиграл третий матч в серии против «Динамо» в 1/2 финала Запада

Петербургский СКА одержал победу над московским «Динамо» в третьем матче серии полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина. Игра прошла на стадионе «ВТБ-Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Валерия Брагина. В составе СКА отличились Василий Подколзин и Антон Бурдасов, за «Динамо» по шайбе забросили Дмитрий Яшкин и Иван Игумнов. Команды доиграли до перехода в овертайм, а в дополнительное время на отметке в 2:27 отличился Владислав Каменев в составе СКА.

Сборная России по футболу представила форму, в которой будет выступать на чемпионате Европы

Стало известно, в какой форме сборная России по футболу будет выступать на чемпионате Европы по футболу 2021 года. Презентация комплекта формы к ЕВРО-2020 прошла в прямом эфире телеканала «Матч ТВ», затем кадры в новой форме появились в социальных сетях сборной России по футболу. Основной комплект формы выполнен в белом цвете с синими и красными полосами посередине.

СМИ: Фигуристка Сафонова снялась с ЧМ из-за положительного теста на коронавирус

Белорусская фигуристка, выступающая в одиночном катании, Виктория Сафонова снялась с чемпионата мира 2021 года в Стокгольме из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает портал «Телеспорт» со ссылкой на несколько не связанных друг с другом источников. На сайте ISU сегодня, 22 марта, появилась информация о первом положительном тесте на коронавирус среди участников турнира. Также имя Виктории Сафоновой исчезло из списка участников ЧМ на официальном сайте ISU.

ЦСКА объявил об отставке Гончаренко

ЦСКА на официальном сайте объявил об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера. Контракт с белорусским специалистом расторгнут по согласию сторон. Гончаренко возглавлял ЦСКА с декабря 2016 года. Под его руководством армейцы выиграли Суперкубок России-2018, дважды брали серебро премьер-лиги и добрались до 1/4 финала Лиги Европы-2017/18. В 167 матчах Гончаренко одержал с ЦСКА 82 победы.

Карацев дебютировал в топ-30 рейтинга АТР, Хачанов потерял позицию

Российский теннисист Аслан Карацев дебютировал в топ-30 мирового рейтинга АТР. В обновленном списке, опубликованном в понедельник, 22 марта, спортсмен располагается на 27-м месте. В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Топ-3 по-прежнему составляют серб Новак Джокович, россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Россиянин Андрей Рублев, дошедший в Дубае до полуфинала, сохранил восьмую позицию. Карен Хачанов опустился на одну строчку — с 21-й на 22-ю.