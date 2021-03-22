Комментатор и ведущий по Dota 2 Виталий v1lat Волочай высказался о заболевании Covid-19 игроками коллектива Natus Vincere Андреем ALWAYSWANNAFLY Бондаренко и Богданом Iceberg Василенко перед грядущим Мейджором ONE Esports Singapore Major 2021. По его словам, нет никаких причин ругать киберспортсменов из-за сложившейся ситуации, так как они сами пострадали от того, что не смогут проявить себя на чемпионате. Об этом Волочай написал в твиттере.

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Ранее игрок команды Natus Vincere по Dota 2 Андрей ALWAYSWANNAFLY Бондаренко высказался о заболевании Covid-19 накануне перед грядущий мейджором ONE Esports Singapore 2021. По словам киберспортсмена, он заболел не по своей вине и ему не стыдно за то, что случилось. Геймер поделился этой мыслью во время личной трансляции на Twitch.