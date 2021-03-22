Игрок команды HellRaisers по Dota 2 Заур Cooman Шахмурзаев высказался о киберспортсмене Никете Daxak Кузьмине. По его словам, геймер играет достаточно хорошо, однако является переоценённым персонажем. Во время личной трансляции на Twitch Шахмурзаев также добавил, что ему не по душе игровой стиль Кузьмина.

Daxak — топ-1? Нет, Daxak — слишком переоцененный типок. Он, конечно, неплохо играет, но переоценен. Мне вообще не нравится его игровой стиль. Вот Miracle- лучший и всегда был лучшим. 23savage тоже переоценен — он хорошо играет, но не так чтобы «вау

Ранее игрок команды HellRaisers по Dota 2 Заур Cooman Шахмурзаев высказался об коллеге из Dota Team Романе RAMZES666 Кушнанёве. По его словам, киберспортсмен выступает на том же уровне и результаты ростера не зависят от его исполнения. Геймер во время личной трансляции также рассказал о планах своего ростера на главный турнир года The International.